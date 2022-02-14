Появились подробности инцидента с газом в пятиэтажном доме в Люберцах
Хлопок газа в жилом доме в подмосковных Люберцах произошел в результате неосторожных действий жильца дома. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».
Как уточнили в ведомстве, хлопок в доме произошел в 20:14 из-за неосторожных действий жильца, который на тот момент был пьян. Одна квартира полностью отключена от газоснабжения. Сейчас угрозы для жизни и здоровья жильцов дома нет, передает агентство городских новостей «Москва».
Хлопок газа в Люберцах
Хлопок газа произошел 14 февраля в квартире пятиэтажного дома в подмосковных Люберцах. В результате происшествия пострадал мужчина. Из-за хлопка были выбиты входная дверь и стекла в квартире. Пострадавший был госпитализирован.
Следственный комитет России по Московской области организовал проведение проверки по факту хлопка.