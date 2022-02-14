«Очень красивые»: Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь

Фото: instagram.com/naomi

Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые показала поклонникам свою маленькую дочь. Знаменитость представила малышку на обложке британского журнала Vogue. На ней 51-летняя легенда мира моды с пышной копной на голове и в минималистичном черном наряде позирует вместе с наследницей на руках.

Девочка прижата к груди матери, но развернута спиной к фотографу. К сожалению, из-за такого ракурса разглядеть лицо ребенка почти невозможно. Но поклонники модели приняли этот снимок очень тепло.

«Королева»; «Потрясающие»; «Обожаю! Даже если ее удочерили, кого это волнует? Это твой ребенок и твоя жизнь. Посылаю тебе тонны любви»; «Очень красивые», — написали пользователи.

Известно, что девочка родилась в мае 2021 года. При этом имя ребенка, информацию об ее отце и детали появления дочери на свет Кэмпбелл держит в секрете. В интервью британскому Vogue звезда все же рассказала один факт, опровергнув сразу массу слухов.

— Она не была удочерена, она мой ребенок, — заявила она.

В январе Шарлиз Терон поделилась редким фото своих детей. Голливудская актриса редко показывает своих детей, но по случаю семейного праздника — дня рождения своей мамы Герды — она порадовала поклонников фото детей. Для этого кадра Джексон и Огаст позировали вместе с бабушкой.