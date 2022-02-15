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«Чудесный парень»: супруга экс-мужа Волочковой показала улыбающегося сына

Юлия Курганова

Общество
«Чудесный парень»: супруга экс-мужа Волочковой показала улыбающегося сына
Фото: instagram.com/elenanika/

Жена бывшего супруга Анастасии Волочковой телеведущая Елена Николаева в День святого Валентина порадовала поклонников свежим фото своего маленького сына Александера.

Малыша знаменитость родила в декабре прошлого года от бизнесмена Игоря Вдовина. Мальчик заметно подрос и уже научился лучезарно улыбаться. Именно эту радость на лице наследника и показала впервые Николаева.

— Главная «валентинка» от мужа улыбается, — подписала фото Елена в Instagram.

Подписчики пришли в восторг от милых кадров и написали много теплых слов.

«Какие вы миленькие»; «Копия папы»; «Какая же искренняя улыбка у Александера»; «Чудесный парень», — оставили комментарии фолловеры.

Для ведущей Александер — единственный ребенок, у ее супруга — уже пятый. Трех детей ему родила первая жена, одну дочь — Волочкова и сын от Николаевой — младшенький.

В январе Николаева поделилась нежными семейными фото. Молодая мама поделилась снимком, демонстрирующим, что в их семье царит идиллия. В кадре телеведущая предстала в компании мужа, который держит на руках малыша и при этом тянется к супруге, чтобы поцеловать ее. Все трое на фото облачены в белые одежды.

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