Врачи назвали снижающие сахар в крови продукты

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Врачи рассказали, что поддерживать здоровый уровень сахара в крови можно с помощью некоторых продуктов.

По словам медиков, морепродукты являются ценным источником белка, полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут помочь регулировать уровень сахара в крови.

— Белок необходим для контроля уровня сахара в крови. Это помогает замедлить пищеварение и предотвращает скачки уровня сахара в крови после еды, а также усиливает чувство сытости, — сообщили врачи.

Они добавили, что потребление жирной рыбы, такой как лосось и сардины, помогает улучшить регулирование уровня сахара в крови. Медики рекомендовали есть по крайней мере две порции рыбы в неделю, сообщается на портале Daily Express.

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