Опубликован первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: facebook.com/NorthYorkshirePolice/

Стриминговая платформа Prime Video опубликовала тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам романов писателя Джона Толкиена. Ролик впервые показали в понедельник, 14 февраля, во время финальной игры американской Национальной футбольной лиги.

Действие сериала разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, за 3000 лет до событий основной трилогии «Властелин колец», когда были выкованы Кольца власти. Также в проекте расскажут о падении Нуменора, восхождении Саурона и последнем союзе эльфов и людей.

В сериале появятся не только новые, но и хорошо знакомые зрителю герои — Эльронд, которого сыграет Роберт Арамайо, и Галадриэль, которого на экране воплотит Морфидд Кларк. К ним присоединятся Назанин Бониади, Маркелла Кавена и Исмаэль Крус Кордова.

Производством фильма занимается Amazon Prime Video. Режиссером является Хуан Антонио Байона, известный по лентам «Голос монстра» и «Мир юрского периода 2».

«Кольца власти» считаются самым дорогим сериалом в истории, бюджет первого сезона шоу составил 465 миллионов долларов. Всего же создатели проекта собираются выпустить пять сезонов. Премьера первого запланирована на сентябрь 2022 года.

Появились первые кадры сериала на основе «Властелина колец». Американский журнал Vanity Fair 10 февраля опубликовал первые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти». На снимках можно увидеть, как будут выглядеть эльфийская владычица Галадриэль, принцесса Диса и целительница Бронуин. Также показаны другие персонажи-эльфы — Элронд и Арондир.