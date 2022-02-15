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«Какие клевые»: Дарья Мельникова показала редкое фото с подросшими сыновьями

Юлия Курганова

Общество
«Какие клевые»: Дарья Мельникова показала редкое фото с подросшими сыновьями
Фото: instagram.com/melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова опубликовала редкие снимки с подросшими сыновьями от бывшего мужа актера Артура Смольянинова. Артуру-младшему уже шесть лет, а Марку три года. Своих детей артистка долго не показывала публике.

А вот 14 февраля звезда решила поделиться фото с наследниками. Она впервые показала крупным планом их лица. Мальчики предстали в пижамах, дурачась с мамой перед сном. Дарья поцеловала младшего сына. Она была без макияжа и укладки.

— Прост напоминалка, чем всякие такие праздники заканчиваются. Умножай любовь. С днем святого Вали. Любви, пацаны! — написала Мельникова под кадрами в Instagram.

Поклонники оценили ее юмор. Многие поразились тому, как дети стали похожи на папу.

«Какие клевые»; «Самая лучшая валентинка»; «Как они выросли»; «Прям очень похожи на папу! Эти глаза!»; «Старший прям вылитый Смольянинов»; «Мамины защитники», — написали пользователи.

Арзамасова показала кадры, где Авербух затискал маленького сына. Актриса в своем микроблоге разместила домашние кадры с супругом и сыном Львом, дав понять, что фигурист Илья Авербух души не чает в малыше. Постановщик ледовых шоу позволяет наследнику буквально все: если тот хочет «пощипать» отцовскую бороду, никто останавливать его не будет.

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