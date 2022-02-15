Женская сборная России по баскетболу вышла в финальную часть Кубка мира

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Российская женская сборная победила команду Пуэрто-Рико в последнем квалификационном матче Кубка мира 2022 года. Игра проходила в Доминиканской Республике.

Матч завершился со счетом 102:68 в пользу российской команды. Таким образом, сборная России вышла в финальную часть международного турнира впервые с 2010 года.

Кубок мира будет проходить в австралийском Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

Сборная России взяла одну медаль в десятый день Олимпиады в Пекине. Единственную медаль в копилку российской сборной России принесли фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.