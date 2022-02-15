Последствия нейроковида: названы витамины для восстановления работы мозга после коронавируса

Фото: depositphotos

Восстановление нормальной жизнедеятельности после перенесенной коронавирусной инфекции представляет собой не только дыхательную гимнастику или профилактику тромбообразования. Опасная болезнь негативно действует на головной мозг, что приводит к нарушению когнитивных способностей. Устранить последствия можно с помощью витаминных комплексов и препаратов. «Вечерняя Москва» узнала, какие средства эффективнее восстанавливают функции мозга.

По словам врача-невролога Алексея Кудрявцева, большая часть полезных веществ, которые помогают улучшить работу нервной системы и мозга, поступают в организм с продуктами питания во время приема специальных комплексов.

Так, самыми важными витаминами для восстановления памяти, которые служат надежной защитой для нервных клеток от негативного воздействия и последствий коронавируса служит витамин А:

— После коронавируса, при постковидном синдроме или нейроковиде, следует помнить, что организм нуждается в особом режиме, особенно это касается нашего мозга. И тиамин, или витамин В1, как раз обеспечивает такие функции. Этот микроэлемент улучшает структуру нервных тканей, препятствует старению мозга, ускоряет доставку кислорода к клеткам главного органа человека, улучшает память и предотвращает гипоксию.

Собеседник «ВМ» отметил, что основными признаками дефицита этого элемента служат быстрая утомляемость, физическая слабость и переменчивое настроение:

— В целом витамины группы В играют очень большую роль в клеточном метаболизме, они улучшают работу не только центральной нервной системы, но и сердца, придают чувство бодрости и прилива жизненных сил. Например, B6, или пиридоксин, первый среди остальных в этой группе, который препятствует развитию депрессии и улучшает мышление.

Аскорбиновая кислота — витамин С — еще один источник питания для организма, который защищает нервную систему от нагрузок и замедляет процесс старения клеток мозга.

А снизить риск болезни Альцгеймера поможет викасол — витамин К. Он, как уточнил эксперт, улучшает когнитивные способности и укрепляет сосуды.

Конечно, не стоит забывать о приеме омега-3 жирных кислот. Именно этот продукт улучшает работу сосудистой системы и помогает крови беспрепятственно попасть в самые отдаленные уголки человеческого мозга.

Получать все эти витаминные группы можно как из продуктов, так и из препаратных средств, заключил врач.