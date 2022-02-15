Убийцы и садисты: составлен рейтинг самых опасных преступников по гороскопу

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У каждого человека есть темная сторона, и, по мнению астрологов, она заложена в нем с рождения. По их словам, некоторые знаки зодиака более склонны к преступности.

Раки являются лидерами по количеству преступлений, причем изощренных. Со стороны они производят впечатление добрых и спокойных людей, но злить их не нужно. Склонные к ревности и резким перепадам настроения, Раки могут быть страшны в гневе. Именно эмоциональная нестабильность чаще всего толкает их на убийства.

Что касается Скорпионов, то об их непростом характере новые знакомые зачастую узнают в первые минуты общения. Они вспыльчивы, драчливы, склонны к насилию и многие свои проблемы пытаются решить кулаками. Под этим знаком родились многие известные маньяки.

Стрельцы жестоки и властны, они любят действовать с размахом и не бросают начатых дел. И если представитель данного знака выпустит своего демона на волю, то мало не покажется. Многие знаменитые преступники-Стрельцы «работали по-крупному», устраивая массовые убийства или многомиллионные аферы.

Четвертое место в этом рейтинге досталось Тельцам. Хоть они и не «специализируются» на смертельных преступлениях, а предпочитают в большинстве своем мошенничество и экономические аферы, но среди них попадаются такие пугающие примеры, как Адольф Гитлер.

Овны становятся преступниками, так как не могут контролировать себя во взвинченном состоянии. Они быстро «заводятся» и крушат в порыве ярости все на своем пути. Вспыльчивые Овны, не задумываясь, могут сотворить страшное со своим врагом.

Козероги — это очень педантичные люди, умеющие контролировать эмоции и уважать правила. Среди них мало по-настоящему жутких убийц и преступников-рецидивистов, но если попадаются, то крайне живописные. Стоит Козерогу попробовать себя в незаконном деле, то его невозможно остановить.

Со стороны Рыбы кажутся милашками — инфантильными, несерьезными и ветреными. Но они склонны почти ко всем видам зависимости — алкогольной, наркотической, сексуальной и прочим. Это и толкает их на преступления, которые поражают своей жестокостью.

Следующими по степени опасности для окружающих астрологи назвали Дев. Они не жаждут крови, а нарушают закон ради собственного обогащения. При этом, если выгодная афера окажется под угрозой, Девы могут пойти на убийство. В своих коварных деяниях они очень педантичны, крайне осторожны и виртуозно заметают следы.

Находиться рядом с Весами вполне безопасно, если не раздражать их и не напрягать. Потому что терпение этих ребят не безгранично, и когда ему приходит конец, то последствия можно сравнить с извержением вулкана. Остановиться и стать опять спокойным Весам очень тяжело.

Львы готовы на все ради славы и признания. Они эгоцентричны и думают только о том, как показать себя в выгодном свете и услышать в ответ рукоплескания. Львы очень целеустремленные личности, настолько, что готовы буквально стереть в порошок любого, кто решит помешать им получить желаемое.

Водолеи — стойкие ребята, которые в целом не склонны к преступлениям. Заставить рожденного под этим знаком человека нарушить закон трудно и тем более лишить жизни другого. Дело в том, что они очень крепки ментально и обладают высокой самооценкой, поэтому вывести их из себя очень тяжело.

Самые безопасные из всех знаков зодиака — Близнецы. И это не обязательно следствие их порядочности и благовоспитанности. На самом деле они просто нерешительны и зачастую не способны довести начатое до конца. Представители этого знака могут даже желать кому-то смерти и хотеть отомстить, однако сделают это, скорее всего, только мысленно, сообщает Пятый канал.

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