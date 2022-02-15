Мост через реку Пехорку построят в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Московская область, река Пехорка Карта всех событий

Мост длиной 360 метров через реку Пехорку построят в Москве. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— Строительство моста через реку Пехорку для соединения Северо-Восточной хорды с автодорогой Москва — Нижний Новгород — Казань планируем завершить летом 2024 года, — уточнил он.

На данный момент подрядчик ведет проектно-изыскательские работы. В рамках строительства планируется организовать движение по трем полосам в обе стороны. Всего предстоит построить 1,5 километра дорог, реконструировать уже существующие улицы и обустроить подъездную дорогу к очистному сооружению, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о главных дорожных проектах 2022 года в Москве. По главы города, в текущем году завершат строительство первой очереди МСД — от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведется монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен. Также в 2022 году планируется соединить МСД с Южной рокадой. Это позволит столичным автомобилистам добраться в любой район города, не загружая МКАД и ТТК.