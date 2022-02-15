Врачи объяснили, почему нельзя есть перед экраном телевизора

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Врачи рассказали, почему стоит избавиться от привычки есть перед телевизором.

Как пояснила заведующая отделением клинической диетологии Больницы им. В. В. Виноградова Юлия Пигарева, данная привычка может привести к набору лишнего веса.

— Дело в том, что если мы отвлечены, то хуже реагируем на сигналы мозга о том, что наелись и, как следствие, переедаем. Кроме этого, во время просмотра программ люди часто потребляют большое количество пустых калорий — чипсы, газировка, фастфуд, — отметила она в комментарии «МИР 24».

Чтобы прием пищи был полезным, нужно проводить его отдельно от других дел. Не стоит во время еды читать рабочие чаты или пролистывать соцсети.

Врач Михаил Худовеков привел в пример результаты исследования, которые показали, что человек, привыкший отвлекаться во время еды на просмотр телевизора, съедает примерно на 20 процентов больше, чем тот, кто сосредоточен на еде. Кроме того, такой человек хуже пережевывает пищу, что отрицательно влияет на процесс пищеварения. Это может стать причиной появления заболеваний желудочно-кишечного тракта.

До этого врачи перечислили снижающие сахар в крови продукты. А диетолог назвала крупу, которая предотвращает болезни мозга и сердца.

Источник: mir24.tv