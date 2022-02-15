«Был прав»: глава Госсовета Италии напомнил о словах Путина на Мюнхенской конференции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин был прав в своих суждениях на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года о том, что мир должен преодолеть однополярность и развивать многостороннее сотрудничество. Такое мнение выразил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

— В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок, — уточнил итальянский политик.

Фраттини добавил, что за 15 лет мир сильно изменился. В связи с экономическим ростом Китая, Индии и России за прошедшие годы даже американская сторона поняла, что сотрудничество на государственном уровне необходимо.

Напомним, 10 февраля 2007 года Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике внешнюю политику Штатов и идею однополярности мира, а также выступил против расширения НАТО и размещения американского вооружения в Восточной Европе, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ готов к переговорам по вопросам безопасности.