Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по вопросам безопасности

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Президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры по теме гарантий безопасности. Об этом сообщил в понедельник, 14 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу CNN.

— Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большой проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры, — заявил он, передает телекомпания.

Недавно в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País. Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.