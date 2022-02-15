Инфекционист Малышев рассказал о непредсказуемых последствиях «омикрона»

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Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что последствия заболевания «омикроном» могут быть куда обширнее, чем известно специалистам на сегодняшний день.

По словам эксперта, любая разновидность коронавирусной инфекции поражает сосуды и кровь. А это означает, что инфекция угрожает практически всем органам и системам организма.

— У нас нарушается свертываемость крови, закупориваются сосуды. Это приводит к нарушению питания тканей и органов: все они пронизаны сосудами. Как ни крути, «омикрон» — разновидность коронавируса, обладающая теми же проявлениями, что и другие штаммы, — отметил Малышев в комментарии Nation News.

Инфекционист добавил, что при «омикроне» последствия зависят от индивидуальных особенностей конкретного пациента — генетической предрасположенности, наличия хронических заболеваний. Есть исследования специалистов, которые говорят о том, что после перенесенного коронавируса организм стареет на несколько лет.

Малышев подчеркнул, что с учетом таким серьезных последствий, стоит задуматься о своевременной вакцинации, которая убережет от серьезных проблем со здоровьем.

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До этого основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что если взрослый человек заразился штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», то у него может развиться нейроковид и лонгковид. Помимо этого, у детей после болезни фиксируются системные воспаления.