Губерниев призвал немедленно провести церемонию награждения фигуристов

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Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до соревнований и перенос церемонии вручения медалей в командном турнире.

Он пожелал Валиевой физических и душевных сил и выдержки, отметив, что для нее испытания не закончились и нужно будет продолжать бороться за спортсменку, доказывая ее невиновность.

— Физических и душевных сил Камиле Валиевой, выдержки, здоровья и терпения. Я очень надеюсь, что все люди, находящиеся рядом с ней, помогут, — отметил Губерниев в комментарии Nation News.

Губерниев также добавил, что необходимо, как можно скорее проводить церемонию награждения, потому что российская сборная заслужила свои награды в командном турнире.

Спортивный комментатор также отметил, что российские спортсмены продолжат бороться за самые высокие места на Олимпиаде и в других видах спорта.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, несмотря на скандал с допинг-пробой. При этом исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.