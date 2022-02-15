Вирусолог объяснил, чем вызвана высокая смертность от коронавируса в Петербурге

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Специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александр Бутенко рассказал, с чем связана высокая смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге.

По его словам, в городе новый штамм коронавируса «омикрон» еще не полностью вытеснил предыдущий, «дельту», который вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

— Можно предположить, что, очевидно, еще не прошла в Петербурге замена циркулирующего и доминирующего штамма типа «дельта» индийского происхождения. Он очень опасный, потому что еще летом и ранней осенью он абсолютно доминировал. При этом варианте коронавируса высокая летальность, — пояснил вирусолог в комментарии «Невским новостям».

Вирусолог отметил, что в некоторых точках земного шара «омикрон» уже вытеснил предыдущие штаммы, поэтому там показатели смертности снижаются, снимаются ограничения. Летальность понизилась в столице, США, странах Европы.

Накануне Петербург вновь занял первое место в антирейтинге по суточному заражению коронавирусной инфекцией среди всех регионов России. Было зафиксировано 11 384 новых случая коронавирусной инфекции в городе. Более 300 человек с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает Nation news.

До этого эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге.