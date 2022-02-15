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Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки ОИ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Город
Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки ОИ
Фото: vk/olympic_russia

Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки и обеспечили себе как минимум серебряные медали на текущей Олимпиаде в Пекине.

Конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в полуфинале установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды. Они опередили американцев Итана Кепурана, Кейси Доусона и Эмери Лемана на 0,44 секунды.

Теперь российским конькобежцам предстоит побороться за золотые медали с норвежскими спортсменами. Финалы А и B, в которых будут разыграны медали в этом виде программы, состоятся позднее во вторник, 14 февраля.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей. За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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