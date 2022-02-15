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Пятимесячная девочка умерла в Ачинске после неоднократного отказа в госпитализации

Василий Плиткин

Происшествия
Пятимесячная девочка умерла в Ачинске после неоднократного отказа в госпитализации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели пятимесячной девочки в больнице Ачинска. Ребенку неоднократно отказывали в госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, малышка из деревни Усть-Изыкчуль Ужурского района почувствовала себя плохо еще 31 января — у девочки наблюдались признаки кишечной инфекции. Родители тут же позвонили в скорую, однако госпитализировать девочку там отказались.

В начале февраля мать обращалась в больницу Ужура, где ей также отказали в госпитализации ребенка, сославшись на проблемы с транспортировкой в Ачинск. Информацию об этом в реанимационно-консультативный центр не передали, а транспортировку не согласовали.

В итоге младенца с диагнозом «острая кишечная инфекция» отправили с фельдшером и матерью без реанимационного оборудования, в больницу пациентка прибыла уже в состоянии клинической смерти.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

12 января выговор объявили участникам застолья в красноярской больнице, где скончался пациент. Видео «корпоратива» медработников появилось в Сети. На кадрах видно, что врачи сидят за столом и выпивают. Сообщалось, что ролик снял 56-летний пациент, который нуждался в срочной помощи, но не дождался ее и умер. Однако родственники скончавшегося пациента рассказали, что видео сняли уже после смерти мужчины.

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