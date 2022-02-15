Российские конькобежцы завоевали серебро на Олимпиаде в Пекине

Фото: Telegram / olympic_russia

Российские конькобежцы Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин заняли второе место в командной гонке на текущей Олимпиаде в Пекине. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

Российские олимпийцы в финале А уступили 2,38 секунды норвежцам Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену (3.38,08).

До этого в полуфинале командной гонки Алдошкин, Трофимов и Захаров установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды.

Таким образом, на текущей Олимпиаде у России уже 20 медалей: четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей. За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.