Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов умер на 82-м году жизни

Евгений Белоусов

Общество
Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов умер на 82-м году жизни
Фото: Мосфильм / 1986 год

Советский и российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов скончался после продолжительной болезни в возрасте 81 года. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили на сайте Всероссийского общества глухих.

— 14 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Дмитриевич Митрофанов, заслуженный артист России, — говорится в сообщении.

Геннадий Митрофанов родился 19 мая 1940 года в поселке Порт Ильича в Азербайджане. В два года мальчик стал глухим, переболев простудой. Будущий актер в молодости занимался спортивной гимнастикой и даже входил в украинскую сборную среди глухих.

Позднее он решил поступить в Театральную студию при ЦП ВОГ. Митрофанов начал выезжать с Театром мимики и жеста (ТМЖ) на гастроли еще во время учебы. На сцене ТМЖ Митрофанов играл более пятидесяти лет. В 1994 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Митрофанов запомнился по своим театральным ролям в спектаклях ТМЖ «Где Чарли?», «Ромео и Джульетта» и «Вишневый сад». Он также известен зрителям по ролям в популярных кинофильмах «Борис Годунов», «Бегущая по волнам» и «Сволочи».

Смерть Россия Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Все мнения
О проекте