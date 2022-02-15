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Собянин утвердил выделение гранта Дворцу гимнастики в «Лужниках»

Георгий Соланович

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Собянин утвердил выделение гранта Дворцу гимнастики в «Лужниках»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Лужники, 24с24 Карта всех событий

Правительство столицы в рамках государственной программы «Спорт Москвы» выделит грант размером 251 миллион рублей в поддержку Дворца гимнастики в «Лужниках». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент в залах Дворца занимаются 1,5 тысячи человек под надзором 70 тренеров. Спортивная площадка принимает мероприятия всероссийского и международного уровня по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту и другим изящным видам спорта. В свободное время в здании проводятся концерты, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года. Предполагается, что специалисты посадят 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных растений, на эти цели выделят 741,35 миллиона рублей. Деревья появятся на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, а также в других местах города.

Кроме того, сажать деревья продолжат в рамках городских проектов «Миллион деревьев» и «Наше дерево».

В октябре жителям столицы рассказали, каким будет оздоровительный комплекс «Лужники». Строительство здания началось в мае 2021 года, а должно завершиться в 2023 году.

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