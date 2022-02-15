Терапевт назвала способы пережить высокое атмосферное давление

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Головные боли, повышение утомляемости, мигрень и даже депрессия — все эти симптомы могут появиться у метеозависимых людей при резком повышении атмосферного давления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач высшей категории, терапевт Людмила Алексеева.

Чтобы избежать плохого самочувствия, всем, кто входит в группу риска, следует придерживаться особого режима:

— Пережить высокое давление можно только в том случае, если вы уменьшите любые умственные и физические нагрузки. Но это вовсе не значит, что нужно весь день лежать в постели. Нет, как раз гормоны, нормализующие артериальное давление, вырабатываются именно во время движения. Достаточно просто походить по дому или делать работу, которая не требует сильных энергетических затрат.

Также стоит обязательно следить за прогнозами погоды, чтобы своевременно, до начала наступления кризисного периода, принять препараты, которые нормализуют ваше состояние. При необходимости можно принять дополнительную дозу лекарств, если врач даст добро.

В обязательном порядке следует исключить прием алкоголя, кофеиносодержащих напитков, в обратном случае состояние может ухудшиться:

— Здоровые люди, которые чувствуют легкое головокружение, могут в период высокого атмосферного давления принять валидол или валокордин. Эти препараты расширяют сосуды и облегчают состояние.

При ухудшении самочувствия следует срочно обратиться за помощью в скорую, заключила собеседница «ВМ».

По словам врача, в группу риска входят люди среднего возраста, дети и все метеозависимые:

— Конечно, резкие атмосферные скачки на себе ощущают прежде всего гипертоники, у которых сосуды начинают испытывать повышенное кровяное давление. У людей, переболевших COVID-19, могут возникнуть проблемы с дыханием, на фоне постковидного синдрома нередко появляются сильный кашель и одышка.

У здоровых людей, заметила медик, тоже возникают проблемы, которые выражаются посредством аллергических реакций, мигрени, головной боли, повышения утомляемости.

Люди, склонные к тревожности, могут впадать в депрессивные состояния. Перепады атмосферного давления также тяжело переносят люди с нарушением обмена веществ и те, кто пережил инфаркт миокарда и инсульт:

— Нелегко приходится и тем пациентам, у которых имеются аутоиммунные заболевания, ожирение и сахарный диабет. Маленькие дети нередко чувствуют дискомфорт и плохо спят в ночное время суток.

В период, когда атмосферное давление достигает рекордных показателей, обостряются сопутствующие хронические заболевания, которые нередко приводят к летальным исходам.

По прогнозам синоптиков, в первой половине недели Москва попадет в область повышенного атмосферного давления, что отразится на состоянии метеозависимых людей.