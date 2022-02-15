Площадка для съемок кино может появиться в Новой Москве
Площадка для съемок кинокартин может появиться в поселении Краснопахорском в ТиНАО. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, проект строительства размещен на сайте «Активный гражданин». Обсуждение продлится с 2 по 15 февраля 2022 года. На данный момент территория свободна от строительства и пустует.
— Троицкий административный округ активно развивается и все больше привлекает внимание не только будущих жильцов, но и различных инвесторов. В скором времени тут может появиться кинопарк, который будет представлять единый городской кластер для съемок российскими и зарубежными кинопроизводителями, — уточнила Княжевская.
15 февраля стало известно, что участники проекта «Активный гражданин» выберут название для спорткомплекса в Некрасовке. Спортивный комплекс в Некрасовке планируется открыть в 2022 году. В нем будут работать 12 функциональных зон. Принять участие в голосовании могут пользователи, проживающие или зарегистрированные в ЮВАО.
Ранее сообщалось, что жители Алексеевского района Москвы на сайте «Активный гражданин» смогут обсудить строительство многофункционального общественного центра.