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Воспитатель подмосковного детского сада украла золотые крестики у детей

Василий Плиткин

Происшествия
Воспитатель подмосковного детского сада украла золотые крестики у детей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Королёв Карта всех событий

Полицейские задержали воспитательницу детского сада, подозреваемую в краже золотых изделий у детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию города Королева поступили заявления от трех родителей о краже золотых крестиков у детей в детском саду. Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой — ей оказалась воспитательница сада. Правоохранители установили, что она сдавала похищенное в ломбард. Часть имущества изъята и будет возвращена владельцам.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

2 февраля мужчина с пистолетом попытался украсть кофе из магазина в Подольске. 27-летний ранее судимый мужчина зашел в магазин на Советской улице. Он подошел к прилавку и положил себе в рюкзак несколько пачек с кофе, а затем попытался уйти.

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