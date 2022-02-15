Воспитатель подмосковного детского сада украла золотые крестики у детей

Полицейские задержали воспитательницу детского сада, подозреваемую в краже золотых изделий у детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в полицию города Королева поступили заявления от трех родителей о краже золотых крестиков у детей в детском саду. Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемой — ей оказалась воспитательница сада. Правоохранители установили, что она сдавала похищенное в ломбард. Часть имущества изъята и будет возвращена владельцам.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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