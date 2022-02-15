Воспитатель подмосковного детского сада украла золотые крестики у детей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Королёв Карта всех событий

2 февраля мужчина с пистолетом попытался украсть кофе из магазина в Подольске. 27-летний ранее судимый мужчина зашел в магазин на Советской улице. Он подошел к прилавку и положил себе в рюкзак несколько пачек с кофе, а затем попытался уйти.