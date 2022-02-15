Врач назвал продукты, которые борются с бессонницей

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы наладить сон.

Он отметил неразрывную связь правильного питания и хорошего сна и подчеркнул, что те люди, которые недосыпают, в среднем употребляют на 300 килокалорий в сутки больше, а их вкусовые предпочтения уходят в сторону жирной пищи.

— Средиземноморская диета нормализует сон. Продукты, которые входят в ее состав, богаты аминокислотой триптофан, которая является предшественником мелатонина. Мелатонин — это нейромедиатор, который улучает наш сон, нормализует циклы сна и бодрствования. Вторая причина — наличие мелатонина в продуктах средиземноморской диеты. Рекордсмены по его содержанию — вишня, яблоки, помидоры, бананы, фисташки, растительные масла, лосось и молочные продукты, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Неправильное питание ведет к плохому сну, который вызывает нарушение пищевых предпочтений, и человек начинает переедать, хуже спать. Ситуация зацикливается, и чтобы из нее выйти, нужно наладить питание в соответствии с принципами средиземноморской диеты.

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