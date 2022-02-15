Гражданина Франции задержали в Шереметьеве с одеждой и сумками на 10 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина Франции, который попытался незаконно провезти в страну украшения, одежду и обувь мировых брендов почти на 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере, — отметили в пресс-службе.

По имеющимся данным, мужчина прибыл в Москву из Амстердама и хотел пересечь зеленый коридор. Однако имеющиеся у него дорогостоящие вещи не декларировал. Во время осмотра на таможне он показал кулон, цепь и подвеску Van Cleef & Arpels из золота.

Позже при досмотре багажа у француза нашли 59 предметов, среди которых были одежда, обувь, сумки и бижутерия марок Chanel, Hermes, Fendi и Prada. Стоимость товаров составила почти 10 миллионов рублей, а размер неуплаченных таможенных платежей — более 2,7 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Видео: ФТС России

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