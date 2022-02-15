Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гражданина Франции задержали в Шереметьеве с одеждой и сумками на 10 миллионов рублей

Василий Плиткин

Происшествия
Гражданина Франции задержали в Шереметьеве с одеждой и сумками на 10 миллионов рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина Франции, который попытался незаконно провезти в страну украшения, одежду и обувь мировых брендов почти на 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере, — отметили в пресс-службе.

По имеющимся данным, мужчина прибыл в Москву из Амстердама и хотел пересечь зеленый коридор. Однако имеющиеся у него дорогостоящие вещи не декларировал. Во время осмотра на таможне он показал кулон, цепь и подвеску Van Cleef & Arpels из золота.

Позже при досмотре багажа у француза нашли 59 предметов, среди которых были одежда, обувь, сумки и бижутерия марок Chanel, Hermes, Fendi и Prada. Стоимость товаров составила почти 10 миллионов рублей, а размер неуплаченных таможенных платежей — более 2,7 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Видео: ФТС России

Ранее из квартиры безработной москвички украли драгоценности стоимостью более миллиона рублей.

Читайте также:
украшения Москва Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Все мнения
О проекте