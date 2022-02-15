Винтажный кирпич, цветы и магнитофон: москвич сделал в подъезде своего дома ремонт в стиле лофт

Дизайнер-флорист Александр Свидерский, который отремонтировал подъезд многоэтажки, вместе с соседкой Екатериной Старковой напротив одной из украшенных стен / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Житель района Хорошево-Мневники Александр Свидерский украсил подъезд своего дома в стиле лофт с элементами старины. Корреспондент «Вечерки» побывал на лестничной площадке многоэтажки.

Захожу во второй подъезд 1-го корпуса дома № 31 по улице Паршина. Стены внутри декорированы выкрашенным в темно-коричневый цвет кирпичом с белыми швами. Над дверью красуется старинный фонарь. Он украшен искусственными белыми цветами. У окна на первом этаже высокие стеллажи заставлены горшками с растениями. А под окном — корзина с пластмассовыми крышками. Кирпичная кладка украшает два этажа подъезда.

Автор необычного ремонта — проживающий здесь дизайнер-флорист Александр Свидерский.

— Перед ремонтом я проводил голосование среди жителей. Спрашивал их согласия на дизайнерский ремонт, — рассказал Александр Свидерский. — Стены декорировал сам: покрывал их специальным маслом, чтобы придать им яркий оттенок. В некоторые части стены вмонтированы старинные кирпичи, привезенные из Санкт-Петербурга, а еще антикварные пивные пробки, купленные на барахолке в Калининграде.

На работы в подъезде у дизайнера ушло три месяца.

— Еще мы поставили здесь магнитофон. Я знаком с американкой, которая живет в этом подъезде. Она помогает мне подбирать треки, — отметил он.