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Переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина начались в Москве

Евгений Белоусов

Политика
Переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина начались в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина начались в Кремле. Переговоры двух лидеров посвящены урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

— Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины, — заявил Путин, открывая переговоры.

Российский президент отметил, что рад встретиться со своим немецким коллегой.

Видео: ren.tv

Путин напомнил, что на прошлой неделе уже принимал в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона. Главы государств обсуждали эти же темы, передает ТАСС.

Также сообщалось, что канцлер отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста на коронавирус. Тестирование Шольцу провел врач из немецкого посольства, передает ТАСС.

Днем ранее, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обсудил шаги по урегулированию ситуации в Донбассе с Шольцем. Сторонам, уточнил он, удалось за короткое время провести два раунда переговоров политических советников «нормандской четверки».

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

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