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Пять тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации на юго-западе столицы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Пять тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации на юго-западе столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пять тысяч жителей Юго-Западного административного округа столицы получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В настоящее время на территории округа ведется или завершено переселение 6,5 тысячи жителей, это 2607 семей, — уточнил он.

На данный момент в ЮЗАО Москвы в новые квартиры переезжают жители районов Южное Бутово, Академический, Коньково, Обручево, Зюзино, Новые Черемушки и других.

Всего в программу реновации административного округа включено 520 домов, в которых проживают 117,2 тысячи москвичей. Для строительства жилья подобрали 51 стартовую площадку, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что новые квартиры по программе реновации выбрали жители четырех домов в районе Северное Тушино. Уточняется, что в четырех зданиях на улице Героев Панфиловцев проживают 968 человек. Всего по программе реновации в Северном Тушине планируется расселение 60 домов (18,9 тысячи человек).

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