Зюганов поделился подробностями о своем самочувствии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что продолжает лечение в ЦКБ.

— Самочувствие ровное, нормальное, температуры нет, давление нормальное, — рассказал парламентарий.

Зюганов уточнил, что ему необходимо посмотреть, каким образом его организм отреагировал на лечение, отмечает ТАСС.

11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганов лег в больницу для профилактики. Решение, уточнил он, приняли из-за эпидемической обстановки и перенесенных Зюгановым оперативных вмешательств.

Политик в силу профессии общается со многими людьми, а также у него в последнее время зафиксировали признаки простуды, добавил Ющенко. Парламентарий, по оценкам представителя КПРФ, будет, вероятнее всего, выписан из больницы через пару дней. Зюганов, как правило, проходит лечение в московской ЦКБ, заключил Ющенко.

13 февраля Зюганов рассказал, что обсудил рабочие вопросы с руководителями и политиками. Среди них спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников.