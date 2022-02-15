Зюганов поделился подробностями о своем самочувствии
Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что продолжает лечение в ЦКБ.
— Самочувствие ровное, нормальное, температуры нет, давление нормальное, — рассказал парламентарий.
Зюганов уточнил, что ему необходимо посмотреть, каким образом его организм отреагировал на лечение, отмечает ТАСС.
11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганов лег в больницу для профилактики. Решение, уточнил он, приняли из-за эпидемической обстановки и перенесенных Зюгановым оперативных вмешательств.
Политик в силу профессии общается со многими людьми, а также у него в последнее время зафиксировали признаки простуды, добавил Ющенко. Парламентарий, по оценкам представителя КПРФ, будет, вероятнее всего, выписан из больницы через пару дней. Зюганов, как правило, проходит лечение в московской ЦКБ, заключил Ющенко.
13 февраля Зюганов рассказал, что обсудил рабочие вопросы с руководителями и политиками. Среди них спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников.