Выставка «Графика первой половины XIX века из частных собраний» открылась в Москве

Фото: Пресс-служба музея

Россия, Москва, Щетининский переулок, 10с1 Карта всех событий

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени представляет выставку «Графика первой половины XIX века из частных собраний».

Посетители увидят более 400 листов оригинальной графики, акварелей, пастелей, гравюр и литографий, созданных мастерами второй половины XVIII — начала XX века, среди которых имена известных художников В. А. Тропинина, А. П. Брюллова, П. Ф. Соколова, К. К. Гампельна, В. И. Гау. Более 70 вещей из 17 московских и петербургских коллекций составляют экспозицию, где представлены рисунки и акварели классиков русского и европейского искусства. Их работы когда-то украшали блистательные залы дворцов, императорские собрания и стены комнат в русских усадьбах.

Звезда выставки — акварельный портрет княгини А. И. Лопухиной работы Карла Брюллова из коллекции Степана Вишневского. Некоторые вещи, представленные на выставке, отмечены интересным происхождением — они хранились в выдающихся собраниях прошлого: у великой княгини Ольги Николаевны, в коллекции неаполитанского королевского дома, у знаменитого танцовщика Сержа Лифаря.

Особого внимания заслуживают обнаруженные в частных собраниях две работы Д. Папендика и И. Эрхарда, пропавшие во время Второй мировой войны из Бременского Кунстхалле.

Выставка открыта до 13 апреля, сообщает пресс-служба выставки.