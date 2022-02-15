Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину при наличии спроса
Россия готова продолжить поставки газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во вторник, 15 февраля.
— Хочу также заметить, что мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну, — рассказал глава государства.
Условиями для продолжения транзита Путин назвал спрос со стороны партнеров в ЕС и исправность газотранспортной системы Украины, отмечает РИА Новости.
9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.
В первую очередь это «Северный поток — 1», а во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении. Также эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу и сделать ее более дешевой.
15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.
Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.