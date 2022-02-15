Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину при наличии спроса

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Россия готова продолжить поставки газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во вторник, 15 февраля.

— Хочу также заметить, что мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну, — рассказал глава государства.

Условиями для продолжения транзита Путин назвал спрос со стороны партнеров в ЕС и исправность газотранспортной системы Украины, отмечает РИА Новости.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

В первую очередь это «Северный поток — 1», а во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении. Также эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу и сделать ее более дешевой.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.