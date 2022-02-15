Силовики предотвратили теракт в Луганске на месте проведения митинга

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Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР предотвратило теракт в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 15 февраля.

— 15 февраля текущего года в 06:30 в дежурную часть МГБ ЛНР поступило сообщение от жителя города Луганска об обнаружении в сквере Дружбы народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством, — говорится в сообщении.

Правоохранителям, как уточняется, вскоре удалось обезвредить устройство. За попыткой теракта, по данным МГБ, могут стоять диверсионно-разведывательные группы и спецслужбы Украины, отмечает Луганскинформцентр.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.