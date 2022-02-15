Исторические корпуса психбольницы имени Кащенко отреставрируют в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Власти Москвы согласовали проекты ремонта и реставрации двух исторических корпусов столичной психиатрической клинической больницы № 1 имени Николая Алексеева, также известной как Кащенко. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что здания, которые ожидает реставрация, относятся к началу-середине 90-х годов XIX века.

— По итогам завершения работ в первом здании разместят два женских лечебных психиатрических отделения, во втором — мужское лечебное отделение, в том числе отделение стационарной судебно-психиатрической экспертизы, — говорится в сообщении.

В корпусах будут расчищены фасады, укреплена кирпичная кладка, восстановлен кирпичный декор и воссоздана штукатурная отделка цоколя, которая сейчас утрачена. Кроме того, специалисты отреставрируют белокаменное обрамление подвальных окон. Среди прочего запланирована модернизация инженерно-технических сетей зданий.

Как рассказал главный психиатр Москвы, главврач больницы Георгий Костюк, реставрация позволит привести здания в соответствие последним требованиям, а также создаст необходимые условия для комфортного размещения пациентов. Уникальная архитектура зданий, уточнил он, будет сохранена, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что служебный флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в парке имени Баумана. Здание входит в ансамбль усадьбы XVIII века. Работы контролирует столичный департамент культурного наследия. Флигель возвели на месте другого здания после пожара 1812 года. Он обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.