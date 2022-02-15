Трамваи задерживаются из-за ДТП на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

На пересечении улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 14 и 39. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Статистика ГИБДД

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до шестнадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 56 и 31 соответственно.