Театр «Практика» пригласил москвичей на премьеру спектакля «Александр_а»

Фото: Пресс-служба театра

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Театр «Практика» в Музее Москвы 24 февраля, 8 и 9 марта приглашает жителей и гостей столицы на премьеру спектакля «Александр_а» Вики Приваловой по дневникам Александры Коллонтай — революционерки, первой в мировой истории женщины-министра.

Биография и личность Коллонтай выходят за рамки одной роли, поэтому воплощать ее на сцене будут три актера: Марина Брусникина представит Александру-дипломата, Алиса Дмитриева примерит на себя роль уязвимой Коллонтай — чувственной и трепетной, а Федор Кокорев сыграет окружение Александры. Он будет проводником для зрителей, поможет им взаимодействовать с пространством и постепенно погружаться в переживания героини.

В постановке общественная роль Коллонтай становится поводом для знакомства с внутренним миром этой женщины: с детскими впечатлениями, с мечтами, влюбленностями, сомнениями и убеждениями.

Спектакль предполагает активное зрительское соучастие. Для реконструкции событий из жизни Коллонтай созданы специальные инструкции с играми и вопросами. Каждый человек сможет активно участвовать в воссоздании исторических событий через «игру воспоминаний в пространстве» либо занять позицию наблюдателя.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба театра.