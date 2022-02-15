Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Театр «Практика» пригласил москвичей на премьеру спектакля «Александр_а»

Ольга Маркова

Развлечения
Театр «Практика» пригласил москвичей на премьеру спектакля «Александр_а»
Фото: Пресс-служба театра
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Театр «Практика» в Музее Москвы 24 февраля, 8 и 9 марта приглашает жителей и гостей столицы на премьеру спектакля «Александр_а» Вики Приваловой по дневникам Александры Коллонтай — революционерки, первой в мировой истории женщины-министра.

Биография и личность Коллонтай выходят за рамки одной роли, поэтому воплощать ее на сцене будут три актера: Марина Брусникина представит Александру-дипломата, Алиса Дмитриева примерит на себя роль уязвимой Коллонтай — чувственной и трепетной, а Федор Кокорев сыграет окружение Александры. Он будет проводником для зрителей, поможет им взаимодействовать с пространством и постепенно погружаться в переживания героини.

В постановке общественная роль Коллонтай становится поводом для знакомства с внутренним миром этой женщины: с детскими впечатлениями, с мечтами, влюбленностями, сомнениями и убеждениями.

Спектакль предполагает активное зрительское соучастие. Для реконструкции событий из жизни Коллонтай созданы специальные инструкции с играми и вопросами. Каждый человек сможет активно участвовать в воссоздании исторических событий через «игру воспоминаний в пространстве» либо занять позицию наблюдателя.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба театра.

Читайте также:
Театры театральная постановка премьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте