Россия перебросила в Сирию Ту-22 и МиГ-31 для участия в учениях

Фото: Минобороны РФ

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также истребители МиГ-31К прибыли в Сирию для участия в учениях ВМФ в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны во вторник, 15 февраля.

— Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря, — отмечается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

15 февраля представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля.

В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.