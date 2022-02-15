Шойгу встретился с Асадом в ходе поездки в Сирию

Фото: Администрация президента РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 15 февраля.

— По поручению президента России Владимира Путина министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом, — говорится в сообщении.

Министр, как уточняется, доложил лидеру об учениях, которые проводит ВМФ России в восточной части Средиземного моря. Асад и Шойгу также обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, отмечает РИА Новости.

15 февраля представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля.

В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

В тот же день политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.