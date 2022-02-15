Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд оставил в силе штраф Meta в размере двух миллиардов рублей

Иван Юминов

Происшествия
Суд оставил в силе штраф Meta в размере двух миллиардов рублей
Фото: пресс-служба суда

Таганский суд Москвы оставил в силе штраф компании Meta Platforms (прежним названием которой является Facebook) почти на два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 15 февраля.

— Решением Таганского суда от 15 февраля 2022 года оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 27 декабря 2021 года, которым на Meta Platforms Inc. наложен административный штраф в размере 1 миллиарда 990 миллионов 984 тысяч 950 рублей 5 копеек, — говорится в сообщении.

Meta признали виновной в повторном отказе удалять запрещенную информацию, отмечает агентство «Москва».

4 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что корпорация Apple открыла свое представительство на территории России. Тем самым она первая из иностранных корпораций выполнила все условия нового закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории страны.

Компания уже выполнила два других требования — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и предоставила форму обратной связи на своих ресурсах для российских пользователей.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.

Читайте также:
IT-индустрия Штрафы Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте