Суд оставил в силе штраф Meta в размере двух миллиардов рублей

Фото: пресс-служба суда

Таганский суд Москвы оставил в силе штраф компании Meta Platforms (прежним названием которой является Facebook) почти на два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 15 февраля.

— Решением Таганского суда от 15 февраля 2022 года оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 27 декабря 2021 года, которым на Meta Platforms Inc. наложен административный штраф в размере 1 миллиарда 990 миллионов 984 тысяч 950 рублей 5 копеек, — говорится в сообщении.

Meta признали виновной в повторном отказе удалять запрещенную информацию, отмечает агентство «Москва».

4 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что корпорация Apple открыла свое представительство на территории России. Тем самым она первая из иностранных корпораций выполнила все условия нового закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории страны.

Компания уже выполнила два других требования — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и предоставила форму обратной связи на своих ресурсах для российских пользователей.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.