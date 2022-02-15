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Неизвестный с ножом напал на россиянок в Стамбуле

Василий Плиткин

Происшествия
Неизвестный с ножом напал на россиянок в Стамбуле
Фото: Pexels

Неизвестный мужчина с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

Одной из девушек потребовалась медицинская помощь.

По данным российского генконсульства, нападение на россиянок произошло в стамбульском районе Фатих, передает РИА Новости.

— В результате нападения одна из россиянок получила резаные травмы головы и была доставлена в медицинское учреждение, — уточнили в диппредставительстве.

Полиция занимается розыском злоумышленника.

Ранее 15 февраля в подмосковных Мытищах был арестован мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого.

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