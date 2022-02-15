Неизвестный с ножом напал на россиянок в Стамбуле
Неизвестный мужчина с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.
Одной из девушек потребовалась медицинская помощь.
По данным российского генконсульства, нападение на россиянок произошло в стамбульском районе Фатих, передает РИА Новости.
— В результате нападения одна из россиянок получила резаные травмы головы и была доставлена в медицинское учреждение, — уточнили в диппредставительстве.
Полиция занимается розыском злоумышленника.
Ранее 15 февраля в подмосковных Мытищах был арестован мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого.