«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 17 февраля

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве и Московской области до 17:00 четверга, 17 февраля, сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

— Период предупреждения — до 17:00 17 февраля. Местами гололедица, — говорится в сообщении.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщили, что столичные термометры на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля. В среду, 16 февраля, ожидается переменная облачность, до двух градусов тепла днем, ночью — до минус пяти градусов, а 17 февраля обещают снег и дождь.

В пятницу, 18 февраля, ожидается ветреная, но теплая погода: температура даже ночью не упадет ниже одного градуса тепла. Суббота будет немного прохладнее: столбик термометра будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что аномально теплая погода в Москве продлится не только до конца зимнего сезона, но и перейдет на март.