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В МЖД объяснили отсутствие света на станции Новохохловская МЦД-2

Лала Манушакян

Город
В МЖД объяснили отсутствие света на станции Новохохловская МЦД-2
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На одной из станций второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) пропало освещение в связи с неполадками в электроснабжении. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

— Из-за перебоев с электроснабжением от внешнего источника питания на станции Новохохловская МЦД-2 отсутствует освещение, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для комфортного пребывания на станции для пассажиров организована подсветка прохода с помощью фонариков. Сотрудники МЖд приносят извинение пассажирам за временные неудобства.

МЖД, в свою очередь, предпринимает все меры для возобновления работы электричества в штатном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее заместитель председателя правительства региона Анна Кротова сообщила о реконструкции десяти железнодорожных станций, которые будут проведены на территории Московской области в текущем году.

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