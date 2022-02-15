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Два автомобиля столкнулись на проспекте Андропова

Василий Плиткин

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на проспекте Андропова
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

На проспекте Андропова в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 15 февраля.

— На проспекте Андропова в районе д. 20Ас1 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Два автомобиля столкнулись на проспекте Андропова Фото: Дептранс Москвы

Там уточнили, что движение в сторону области затруднено.

Статистика ГИБДД

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до шестнадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 56 и 31 соответственно.

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