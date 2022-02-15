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Рост вторичного рынка жилья Москвы превысил 20 процентов в январе

Иван Юминов

Город
Рост вторичного рынка жилья Москвы превысил 20 процентов в январе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Управление Росреестра по Москве в январе зарегистрировало 9,3 тысячи сделок на вторичном рынке жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 15 февраля.

— Первый месяц года демонстрирует нетипичную активность. Нынешний показатель является максимальным за последние два года, — рассказал глава ведомства Игорь Майданов.

Данный результат на 22 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, уточнили в управлении. При этом в сравнении с декабрем 2021 года отмечено снижение на 54 процента, что характерно для «неполного» рабочего января, заключили в Росреестре.

2 февраля сообщалось, что специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 539 660 заявлений в электронном формате за 2021 год. Этот показатель на 51,4 процента опередил уровень 2020 года.

Уточняется, что такая статистика стала рекордной за все время онлайн-регистраций в городе. При этом только в декабре управление оформило 64 500 обращений в электронном виде, что на 35,5 процента превысило уровень ноября. Майданов добавил, что онлайн-услуги обеспечивают более эффективное и простое взаимодействие между заявителями и сотрудниками.

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