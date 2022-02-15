Блогер Милохин попал под колеса велосипедиста в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Земляной Вал, 33 Карта всех событий

Блогер Даня Милохин попал в Москве в ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «112» во вторник, 15 февраля.

— Столкновение произошло, когда тиктокер выходил из Maybach, — говорится в сообщении.

Инцидент случился около торгового центра «Атриум», отмечает «112».

Видео: Telegram / 112

14 февраля в пресс-службе Дептранса Москвы заявили, что водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей.

В частности, речь идет о ситуации на московских дорогах. Так, например, водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено. Он столкнулся с другой машиной и из-за этого спровоцировал серьезный затор. Трамваи № 14, 26 и 47 задержались, люди опаздывали по своим делам.