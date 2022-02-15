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Лефортовский суд Москвы отложил рассмотрение дела Навального

Виктория Храменкова

Происшествия
Лефортовский суд Москвы отложил рассмотрение дела Навального
Фото: youtube.com/вДудь

В понедельник, 21 февраля, Лефортовский суд Москвы продолжит исследование доказательств по новому делу в отношении Алексея Навального. Выбор этой даты объясняется тем, что на среду, 16 февраля, у Навального назначено свидание с женой, отмена которого была бы нарушением его прав.

15 февраля Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду. Жену Навального Юлию пустили на заседание.

— В заседании объявляется перерыв до 10:00 21 февраля, — постановила судья Маргарита Котова, передает ТАСС.

Гособвинитель сообщила, что Алексей Навальный похитил около 2,7 млн рублей. По ее словам, эти средства пожертвовали граждане, поверившие в то, что они отправляют деньги на борьбу с коррупцией.

О том, что в отношении Навального возбудили новое уголовное дело, стало известно 3 февраля.

В январе прошлого года Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. На тот момент, будучи дважды условно осужденным, он находился в розыске за многократное нарушение условий наказания по делу «Ив Роше». В феврале 2021 года суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок.

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