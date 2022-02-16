«Лучше завести будильники»: Песков с иронией ответил на сообщения о «вторжении» России

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения ряда западных СМИ, которые утверждали, что Москва планирует «вторжение» на Украину.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что 16 февраля в 3:00 произойдет «вторжение на Украину».

— Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться, — передает РИА Новости слова Пескова.

Во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден в своем обращении заявил, что США готовы к дипломатии. Также он отметил, что страна готова к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны Российской Федерации, которая будет направлена против Украины.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.