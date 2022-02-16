Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Лучше завести будильники»: Песков с иронией ответил на сообщения о «вторжении» России

Виктория Храменкова

В мире
«Лучше завести будильники»: Песков с иронией ответил на сообщения о «вторжении» России
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения ряда западных СМИ, которые утверждали, что Москва планирует «вторжение» на Украину.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что 16 февраля в 3:00 произойдет «вторжение на Украину».

— Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться, — передает РИА Новости слова Пескова.

Во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден в своем обращении заявил, что США готовы к дипломатии. Также он отметил, что страна готова к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны Российской Федерации, которая будет направлена против Украины.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Читайте также:
Украина Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте