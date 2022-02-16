Псаки: США не будут оказывать давление на Украину для вступления в НАТО

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Соединенные Штаты Америки не будут оказывать давление на Украину и другие страны, чтобы они вступали в НАТО. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор, — объяснила Псаки позицию США, передает ТАСС.

Она отметила, что власти США будут активно продолжать дипломатическое взаимодействие с Россией. Несмотря на это, пока что Соединенные Штаты не могут объявить информацию о том, состоится ли новый контакт президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден в своем обращении заявил, что США готовы к дипломатии. Также он отметил, что страна готова к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны Российской Федерации, которая будет направлена против Украины.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.