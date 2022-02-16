Врач Жемчугов: Москва вышла на плато по COVID-19

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Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекции. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сейчас можно говорить о тенденции к снижению заболеваемости.

Однако он отметил, что пока что не хватает полной информации для правильной интерпретации результатов.

— Чтобы точнее оценить ситуацию, нужно знать количество выполненных тестов, так как положительные дают представление только о выявленных зараженных коронавирусом, и эту цифру надо сравнивать с количеством выполненных тестов, — считает Жемчугов, передает РИА Новости.

Также специалист предупредил, что сейчас возможна некоторая «пробуксовка» по времени. Это связано с тем, что что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные.

— Если в большой компьютер заложить все достоверные цифры, он обязательно выдаст точный прогноз развития и завершения эпидемии, — заключил специалист.

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14 февраля главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко сообщил, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в Москве пройден. В стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций.