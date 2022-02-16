Гинцбург: Осложнений при испытании назальной вакцины от COVID-19 не выявлено
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах — не было зафиксировано никаких осложнений.
— Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет, — передает РИА Новости слова Гинцбурга.
Недавно главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил перспективы использования назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Он напомнил, что вакцина только проходит клинические испытания. Россия — первая страна, которая изобрела наиболее эффективные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», поэтому можно предположить, что назальная вакцина также будет эффективна в борьбе с коронавирусом.
Назальную вакцину от коронавируса разработали в Центре им. Гамалеи. В настоящее время продолжается клиническое испытание препарата в столичных клиниках. Каждому добровольцу в первый день сделают внутримышечную инъекцию, а через три недели проведут впрыскивание препарата в нос.
Продолжаются клинические испытания интраназальной вакцины от коронавируса. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в Сеченовском университете и пообщалась с добровольцами.