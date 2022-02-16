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Гинцбург: Осложнений при испытании назальной вакцины от COVID-19 не выявлено

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург: Осложнений при испытании назальной вакцины от COVID-19 не выявлено
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах — не было зафиксировано никаких осложнений.

— Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет, — передает РИА Новости слова Гинцбурга.

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Недавно главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил перспективы использования назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Он напомнил, что вакцина только проходит клинические испытания. Россия — первая страна, которая изобрела наиболее эффективные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», поэтому можно предположить, что назальная вакцина также будет эффективна в борьбе с коронавирусом.

Назальную вакцину от коронавируса разработали в Центре им. Гамалеи. В настоящее время продолжается клиническое испытание препарата в столичных клиниках. Каждому добровольцу в первый день сделают внутримышечную инъекцию, а через три недели проведут впрыскивание препарата в нос.

Продолжаются клинические испытания интраназальной вакцины от коронавируса. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в Сеченовском университете и пообщалась с добровольцами.

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